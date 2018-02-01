Кот рассорил влюбленную пару из-за ворованных трусов и бюстгальтера
1 февраля, 2018, 12:50
Кот из Новой Зеландии стал причиной ссоры пары. Это произошло из-за того, что животное принесло домой нижнее белье соседки
Эд Уильямс поссорился с девушкой после того, как она увидела на их постели чужие женские трусы и бюстгальтер на крыльце, пишет Daily Mail.
Сначала парень не мог объяснить ситуацию, но потом он доказал свою верность, когда оказалось, что кот ворует одежду у соседей. "И только через две недели, когда мы увидели, как наш кот бежит с соседской футболкой в зубах, поняли, что все дело в нем", - рассказал Уильямс.
К счастью, этого доказательства для его девушки оказалось достаточно. Он также добавил, что постоянно возвращает одежду соседям, которых якобы не оскорбляют такие привычки кота.
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