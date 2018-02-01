Коррупция в ГМС может угрожать безопасности стран ЕС, - посол Швеции
Об этом заявил посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Как вы знаете, между Украиной и ЕС существует безвизовый режим, поэтому подозрения в коррупции в таком важном госоргане как Государственная миграционная служба вызывают большое беспокойство. Понятно, почему: если коррупция придет в органы, выдающие документы, это может напрямую сказаться на безопасности стран ЕС", - сказал Хагстрем.
Хагстрем напомнил, что создание независимых антикоррупционных органов было частью плана действий по визовой либерализации. При этом дипломат отметил, что крайне важно поддерживать независимость антикоррупционных органов и продолжать развивать эти институты.
"Конечно, мы видим риски отступления назад. У нас нет иллюзий относительно того, что люди, вовлеченные в коррупцию, не в восторге от смены системы и уменьшения чувства безнаказанности", - рассказал посол.
По его мнению, также необходимо проводить работу в вопросе восприятия коррупции. "Согласно опросам общественного мнения, на бытовом уровне многие украинцы воспринимают коррупцию как должное. В этом смысле также нужна серьезная работа", - подчеркнул посол.
Шведский дипломат высказал мнение, что создание Антикоррупционного суда стало бы важным шагом в борьбе с коррупцией в Украине и в укреплении доверия украинцев к государственным институтам.
"Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы было бы ключевым шагом в борьбе с коррупцией, которая базируется на чувстве безнаказанности... Одна вещь поражает меня - это очень низкий уровень доверия населения к многих государственных институтов. Антикоррупционного суд, я думаю, мог бы укрепить это доверие, и коррупционеры понесли бы наказание", - резюмировал Хагстрем.
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- Напомним, 29 ноября 2017 года в ГМС сообщили, что "тайный агент" НАБУ Сергей Титенков пытался дать взятку Пимаховой, в результате чего его задержали.
- В НАБУ на это ответили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в их спецоперацию, во время которой пытались выявить участников организованной преступной группировки в ГМС.
- Комментируя все эти события, Пимахова рассказала, что агент НАБУ 7 месяцев готовил спецоперацию, чтобы дать ей взятку. За это время у них сложились товарищеские отношения с агентом НАБУ.
- Луценко заявил, что агента НАБУ задержали правомерно, ведь правоохранители не имеют права предлагать госчиновнику принять заведомо незаконное решение. Луценко назвал такие действия чистой провокацией.
- ГПУ сообщила о подозрении агенту НАБУ, который якобы предлагал взятку в ГМС, и провела обыски у еще одного агента, задействованного в этом деле, - у Екатерины Сикорской, больше известной как "агент Екатерина".
- Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набранные с нарушением закона и используют в своей работе контрабандную технику. Он также обвинил главу НАБУ Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.
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