Компания "Росава" увеличит ассортимент в 2018 году. Новости компании

1 февраля, 2018, 10:59

В 2017 году компания "Росава" расширила ассортимент на 15 новых шин

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Среди них - 9 типоразмеров, которые являются абсолютными новинками: 245/40R18, 235/55R18, 235/45R417, 225/50R17, 205/50R17, 205/50R17, 225/60R16, 195/70R15C, 235/65R16C.

Кроме этого, в прошлом году украинский производитель шин "Росава" продемонстрировал две инновационные модели шин PREMIORRI VIAMAGGIORE Z PLUS и VIMERO VAN. В планах предприятия на 2018 год расширение ассортимента на 20 новых шин.

Вместе с пополнением существующих линеек указанными типоразмерами, автолюбителя ждет еще одна линейка шин Premiorri Vimero SUV для городских внедорожников.