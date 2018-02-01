Компания "Росава" увеличит ассортимент в 2018 году. Новости компании
1 февраля, 2018, 10:59
В 2017 году компания "Росава" расширила ассортимент на 15 новых шин
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Среди них - 9 типоразмеров, которые являются абсолютными новинками: 245/40R18, 235/55R18, 235/45R417, 225/50R17, 205/50R17, 205/50R17, 225/60R16, 195/70R15C, 235/65R16C.
Кроме этого, в прошлом году украинский производитель шин "Росава" продемонстрировал две инновационные модели шин PREMIORRI VIAMAGGIORE Z PLUS и VIMERO VAN. В планах предприятия на 2018 год расширение ассортимента на 20 новых шин.
Вместе с пополнением существующих линеек указанными типоразмерами, автолюбителя ждет еще одна линейка шин Premiorri Vimero SUV для городских внедорожников.
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