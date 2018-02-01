КГГА уберет МАФы с территории Десятинной церкви, но не нелегальную часовню

1 февраля, 2018, 15:14

КГГА готова убрать с территории Десятинного монастыря все незаконные архитектурные формы, кроме “часовни”, которую построили на территории Музея истории Украины

Об этом заявил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панча, сообщает Цензор.НЕТ.

Киевская городская власть планирует очистить территорию Десятиного монастыря от строительных вагончиков и биотуалетов, однако не могут убрать незаконную часовню. Говорят, что для этого нужно решение суда.

По словам Панча, для сноса размещенных вокруг фундамента церкви строительных вагончиков есть все необходимые документы. Но он не уточнил сроки выполнения работ из-за протестов верующих УПЦ МП.

"Там сложилась специфическая ситуация. Как только мы готовимся проводить хоть малейшие работы, сразу выходят люди, которые называют себя верующими УПЦ МП и заявляют о том, что мы ограничиваем их религиозные права", - сказал он.

Недавно на сайте Киевсовета появилась петиция в поддержку сноса незаконной постройки-часовни УПЦ МП-Десятинного мужского монастыря Пресвятой Богородицы на территории Национального музея истории Украины. В документе речь идет о том, что территория, на которой построена часовня, относится к особо ценным землям историко-культурного назначения и была передана в постоянное пользование музея истории Украины для "освещения прошлого". За 3 недели ее подписали 11 тысяч граждан.

“Обозреватель” сообщает, что представители УПЦ МП нарушили закон еще в 2005 году, когда они поставили на территории Музея истории Украины часовню. Впоследствии они построили еще 3 киоска, которые назвали “храмами”.