Как Россия вредит Украине на международных рынках оружия. Объяснение Укроборонпрома
Об этом сообщает пресс-центр "Укроборонпрома".
В ведомстве отметили, что Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы двух стран пересекаются в борьбе за контракты.
В частности, подобные контракты связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства.
"Российская сторона в последнее время прибегает к тактике, когда, например, накануне тендеров заваливает потенциальных заказчиков письмами с требованием исключить украинские предприятия из перечня участников. Потому, мол, только Россия имеет право ремонтировать или модернизировать советскую технику. Некоторые страны поддаются на такой шантаж", - подчеркнул директор ГП ДГЗИФ "Укринмаш" Сергей Слюсаренко.
По его словам, подобные действия вредят украинским экономическим интересам, ведь от ремонта авиационной техники можно получить существенный доход.
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