Как Россия вредит Украине на международных рынках оружия. Объяснение Укроборонпрома

1 февраля, 2018, 14:50

Россия пытается потеснить украинские предприятия с международных рынков вооружений и военной техники

Об этом сообщает пресс-центр "Укроборонпрома".

В ведомстве отметили, что Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы двух стран пересекаются в борьбе за контракты.

В частности, подобные контракты связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства.

"Российская сторона в последнее время прибегает к тактике, когда, например, накануне тендеров заваливает потенциальных заказчиков письмами с требованием исключить украинские предприятия из перечня участников. Потому, мол, только Россия имеет право ремонтировать или модернизировать советскую технику. Некоторые страны поддаются на такой шантаж", - подчеркнул директор ГП ДГЗИФ "Укринмаш" Сергей Слюсаренко.

По его словам, подобные действия вредят украинским экономическим интересам, ведь от ремонта авиационной техники можно получить существенный доход.