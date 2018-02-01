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Гривна окрепла уже до 27,84 грн/долл., на черном рынке доллар в среднем по 28,05 грн

В четверг, 1 февраля, Нацбанк установил официальный валютный курс на уровне 27,84 грн/долл., 34,68 грн/евро и 4,96 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

Средняя стоимость доллара на черном рынке по состоянию на 11:00 составила 27,93 грн в покупке и 28,05 грн в продаже. При этом предложения покупки доходят до 28,2 грн/долл., в продаже доллар достигает 28,7 грн.

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Межбанк 1 февраля открылся долларом по 27,81 грн в покупке и 27,85 грн в продаже.

  • Напомним, накануне, 31 января, официальный курс валют составил 28,01 грн/долл., 34,79 грн/евро и 4,98 грн за 10 российских рублей
  • Ранее во время ослабления гривни премьер-министр Владимир Гройсман назвал колебания курса "сезонным" и заявил, что ожидает стабилизации нацвалюты.
  • В НБУ заявили, что падение курса гривны обусловлено сезонным ростом спроса на валюту со стороны импортеров, которые формируют запасы товаров на год, и снижением ее поступления от аграриев.
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