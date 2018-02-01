Гривна окрепла уже до 27,84 грн/долл., на черном рынке доллар в среднем по 28,05 грн

1 февраля, 2018, 11:11

В четверг, 1 февраля, Нацбанк установил официальный валютный курс на уровне 27,84 грн/долл., 34,68 грн/евро и 4,96 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

Средняя стоимость доллара на черном рынке по состоянию на 11:00 составила 27,93 грн в покупке и 28,05 грн в продаже. При этом предложения покупки доходят до 28,2 грн/долл., в продаже доллар достигает 28,7 грн.

Читайте также. В Нацбанке объяснили ускорение инфляции. Инфографика

Межбанк 1 февраля открылся долларом по 27,81 грн в покупке и 27,85 грн в продаже.