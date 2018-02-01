Группа The Erised презентовала песню, с которой хочет победить на Нацотборе на "Евровидении"
1 февраля, 2018, 15:23
Украинская электронная группа The Erised опубликовали песню Heroes, которую будет исполнять на национальном отборе на "Евровидение"
Композицию можно послушать на Deezer, iTunes и Google Play Music.
"Heroes мы писали всей группой. Если коротко, то песня о мечте. Неважно, какого цвета у тебя кожа, и неважны гендерные предпочтения. У каждого есть своя мечта и каждый достоин прийти к ней. Песня очень мотивационная”, - рассказала солистка Соня Сухорукова в интервью одному из СМИ.
Услышать, как группа исполняет новый трек вживую можно будет 10 февраля. Бэнд будет выступать под номером 9.
- Ранее певец Сергей Бабкин презентовал песню "Сквозь твои глаза", которую готовит для Национального отбора для песенного конкурса "Евровидение".
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