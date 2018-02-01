Группа The Erised презентовала песню, с которой хочет победить на Нацотборе на "Евровидении"

1 февраля, 2018, 15:23

Украинская электронная группа The Erised опубликовали песню Heroes, которую будет исполнять на национальном отборе на "Евровидение"

Композицию можно послушать на Deezer, iTunes и Google Play Music.

"Heroes мы писали всей группой. Если коротко, то песня о мечте. Неважно, какого цвета у тебя кожа, и неважны гендерные предпочтения. У каждого есть своя мечта и каждый достоин прийти к ней. Песня очень мотивационная”, - рассказала солистка Соня Сухорукова в интервью одному из СМИ.

Услышать, как группа исполняет новый трек вживую можно будет 10 февраля. Бэнд будет выступать под номером 9.