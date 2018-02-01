Главред "Страна.иа" рассказал, почему убегает в Австрию
1 февраля, 2018, 07:11
Главный редактор издания "Страна.иа" Игорь Гужва рассказал, что причиной его отъезда в Австрию стали угрозы физической расправы
Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Мне поступали угрозы, в том числе угрозы физической расправы. Я принял решение попросить политического убежища в Австрии", - сказал он.
Кроме того, он рассказал, что уже предпринимались попытки покушения.
"Перед новым годом на меня было совершено нападение представителями организации С14. Я написал по этому поводу в полицию и нам было отказано в возбуждении уголовного дела", - добавил он.
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- Напомним, 22 июня в Киеве задержали главного редактора издания "Страна.иа" Игоря Гужву по подозрению в получении взятки в $10 тыс.
- Гужва заявил, что взятку ему предлагал нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько за снятие с сайта информации, которая якобы компрометирует его как политика.
- Линько утверждает, что это Гужва требовал у него деньги. По данным прокуратуры, взятку в Линько требовал помощник Гужвы.
- 27 июня Гужву выпустили из Лукьяновского СИЗО после внесения залога в полмиллиона гривен.
- 31 января 2018 года стало известно, что Гужва попросил политического убежища в Австрии.
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