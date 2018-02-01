Главред "Страна.иа" рассказал, почему убегает в Австрию

1 февраля, 2018, 07:11

Главный редактор издания "Страна.иа" Игорь Гужва рассказал, что причиной его отъезда в Австрию стали угрозы физической расправы

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Мне поступали угрозы, в том числе угрозы физической расправы. Я принял решение попросить политического убежища в Австрии", - сказал он.

Кроме того, он рассказал, что уже предпринимались попытки покушения.

"Перед новым годом на меня было совершено нападение представителями организации С14. Я написал по этому поводу в полицию и нам было отказано в возбуждении уголовного дела", - добавил он.

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