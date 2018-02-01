Где и когда будут прощаться с легендарным украинским космонавтом Каденюком
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Государственное космическое агентство.
Церемония прощания состоится в Клубе Кабинета министров по ул. Институтская, 7.
Прощание пройдет с 11:00 до 13:00.
Каденюка похоронят на Байковом кладбище в 14 час.
Справка:
В 1995 году Леонид Каденюк был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.
В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.
Каденюк имел звание Героя Украины и генерал-майора Вооруженных Сил Украины. В 2017 году он издал книгу "Миссия - Космос".
Именно благодаря Каденюку на орбите Земли зазвучал Государственный Гимн Украины.
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Напомним, Каденюк внезапно умер 31 января на 68-м году жизни.
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