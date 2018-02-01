Фаустина, Мадонна и Потап. Как украинцы необычно называли своих детей в 2017 году

1 февраля, 2018, 07:29

Самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей в 2017 году, были Анастасия, София, Анна, Артем, Максим и Александр

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, передает пресс-служба ведомства.

"В прошлом году девочки чаще всего получали имена (в порядке уменьшения частоты использования) Анастасия, София, Анна, Мария, Виктория, Полина, Вероника, Ева, Злата, Милана и Соломия. Мальчики - Артем, Максим, Александр, Дмитрий, Владислав, Матвей, Иван, Андрей, Илья, Назар, Тимофей", - рассказала Сукманова.

В рейтинге самых популярных имен в Киеве - София, Мария, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Соломия, Милана, Елизавета, Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Владислав и Матвей.

Кроме традиционных имен, украинцы выбирают и необычные.

Среди таких женских: Кукла, Золушка, Принцесса, Мадонна, Олимпиада, Панна, Беллатрисса, Нух, Евлалия, Осийохон, Фаустина, Кэролайн, Япила, Присцила, Вевея, Тиссанде, Айяру.

Среди мужских: Роял, Тиджей, Ярасвет, Харлампий, Цезарь, Кристофори, Джейкоб, Джонни, Кристобал, Конор, Мухаймин, Дьюдонне-Рене, Потап, Мухамед Али, Шавкавбек, Родриго, Одиссеас, Аполлон, Прохор-Джай.