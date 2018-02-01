Евролотереи разыгрывают €200 миллионов, победителем может стать гражданин Украины. Новости компании

1 февраля, 2018, 13:16

Украинцы больше не должны ограничиваться местными лотереями. Теперь каждый может испытать удачу за пределами Украины, участвуя в самых важных лотерейных тиражах по всему миру онлайн

Прямо сейчас, на сайте TheLotter.com можно приобрести официальные билеты европейской лотереи ЕвроМиллионс, с грандиозным джекпотом € 108 миллионов.

Но это еще не все — вторая по популярности общеевропейская лотерея , Евроджекпот, достигла своего максимального джекпота в 90 миллионов евро, и это, безусловно, исторический момент.

Сумма джекпота составляет €90 миллионов! Это наивысшая отметка, на которой он будет оставаться до тех пор, пока кто-то его не выиграет. Любые дополнительные средства, полученные от продажи билетов, достанутся победителям в следующей призовой категории (в прошлый раз эта сумма составила €20 миллионов). И самое главное: если по результатам следующего тиража никто из участников так и не станет победителем в первой призовой категории, джекпот целиком перейдет победителям во второй призовой категории. Принять участие в тираже лотереи Евроджекпот можно здесь.

Как официально участвовать в тиражах европейских лотерей онлайн?

Если вы хотите побороться за джекпот европейской лотереи, будучи гражданином Украины, вы можете сделать это двумя способами.

1. Пересечь границу и приобрести билет лично

Вы можете лично отправиться в одну из 17 европейских стран, чтобы приобрести билет лотереи ЕвроМиллионы у официального ритейлера, при условии, что потом вы не будете вывозить его за пределы Европы.

2. Зарегистрироваться на сайте TheLotter и принять участие в лотерее онлайн

Украинцы могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов наравне с резидентами 17 стран-участниц. Все, что для этого нужно сделать - купить лотерейные билеты для участия в тираже ЕвроМиллионов онлайн, выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера «лаки стар» (1-12).

Участвовать в ЕвроМиллионах можно и с систематической формой, что значительно повысит шансы на выигрыш джекпота и второстепенных призов.

Наталья из Украины выиграла $1 миллион на TheLotter

Эксклюзивное фото с победительницей $1 миллиона на сайте TheLotter. В сентябре этого года Наталья из Украины выиграла $1 миллион в лотерею США

Пять номеров принесли 23-летней Наталье из Украины выигрыш в $1 миллион в лотерею США Мега Миллионс. По результатам тиража 26 сентября 2017 г. Наталья угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации — 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей фантастического приза второй категории, $1 миллион долларов.

Мы верим, что фантастический выигрыш Натальи — лишь первая ласточка в серии незабываемых побед, которые ждут украинцев на арене мирового лото. Не упустите свой шанс, приобретайте билеты ЕвроМиллионов прямо сейчас.