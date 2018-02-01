ЕС предупреждает Румынию: из-за судебной реформы можете забыть о "Шенгене"

1 февраля, 2018, 10:25

Румыния рискует присоединением к Шенгенскому соглашению в случае продолжения правительственной программы по внедрению противоречивой реформы в сфере судопроизводства

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоганнисом в Брюсселе, сообщает EUobserver.

"Если румынское законодательство будет оставаться таким, как предполагается парламентом, тогда проверки в рамках CVM (механизма сотрудничества и проверки) и присоединение Румынии к Шенгену будет рассматриваться под совсем другими (то есть отрицательными) условиями", - сказал Юнкер.

Румыния, а также Болгария, ежегодно проходят проверку функционирования судебной системы с момента присоединения к ЕС в 2007 году.

Сам Юнкер выразил доверие к судебной системы Румынии и призвал к внесению изменений в законы на основании решения суда.

"Судебная система является независимой и функциональной, и мы не можем сказать это про все государства-члены", - подчеркнул он, добавив, что решение конституционного суда подтверждает работу судебной системы.

Юнкер похвалил Румынию, заявив, что страна сделала значительный прогресс в обеспечении верховенства права с момента ее вступления в ЕС, и этот путь должен быть необратимым.

"Я уверен, что мы сможем иметь дружественный, цивилизованный диалог с румынским правительством для решения этих вопросов", - сказал он.

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