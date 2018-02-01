ЕС предупреждает Румынию: из-за судебной реформы можете забыть о "Шенгене"
Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоганнисом в Брюсселе, сообщает EUobserver.
"Если румынское законодательство будет оставаться таким, как предполагается парламентом, тогда проверки в рамках CVM (механизма сотрудничества и проверки) и присоединение Румынии к Шенгену будет рассматриваться под совсем другими (то есть отрицательными) условиями", - сказал Юнкер.
Румыния, а также Болгария, ежегодно проходят проверку функционирования судебной системы с момента присоединения к ЕС в 2007 году.
Сам Юнкер выразил доверие к судебной системы Румынии и призвал к внесению изменений в законы на основании решения суда.
"Судебная система является независимой и функциональной, и мы не можем сказать это про все государства-члены", - подчеркнул он, добавив, что решение конституционного суда подтверждает работу судебной системы.
Юнкер похвалил Румынию, заявив, что страна сделала значительный прогресс в обеспечении верховенства права с момента ее вступления в ЕС, и этот путь должен быть необратимым.
"Я уверен, что мы сможем иметь дружественный, цивилизованный диалог с румынским правительством для решения этих вопросов", - сказал он.
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- Напомним, Конституционный суд Румынии определил, что в поправках к закону о статусе судей и прокуроров существуют неконституционные положения.
- В декабре 2017 года нижняя палата парламента Румынии одобрила законы о реформировании системы правосудия, которые Европейская комиссия, Государственный департамент США и президент страны критиковали как угрозу независимости судов.
- В начале этого года попытки правящей Социал-демократической партии относительно декриминализации нескольких коррупционных правонарушений вызвали наибольшие уличные протесты страны в течение последних десятилетий.
- Президент Румынии заявил, что Евросоюз может начать санкционную процедуру против Румынии по примеру Польши, если Бухарест будет настаивать на изменениях в своей судебной системе
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