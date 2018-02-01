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Двое известных россиян попали в "черный список" Минкульта

Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
фото: tstealth1
Министерство культуры по представлению Службы безопасности внесло в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, российского поэта Илью Резника и актера Владимира Меньшова

Об этом говорится в приказе ведомства №86 от 30 января, обнародованном на сайте ведомства.

"Обновить Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Резник Илья Рахмиелевич, Меньшов Владимир Валентинович", - отмечается в документе.

  • Напомним, 25 сентября 2017 года Министерство культуры также обновило этот список. Тогда туда внесли Стивена Сигала, Эмира Кустурицу, Надежду Бабкину, Станислава Говорухина, Евгения Гришковца, Веру Кузьмину, Алексея Панина, Стаса Пьеху, Зураба Церетели, Николая Цискаридзе и других.
  • 15 января 2018 года в список также попали российские певцы Дмитрий Фомин и рэпер Баста (Василий Вакуленко), российский кинорежиссер Никита Михалков и белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев.
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