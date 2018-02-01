 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Антикоррупционный суд и рыночные цены на газ: МВФ назвал условия для выделения денег Украине

Йоста Люнгман
Йоста Люнгман
фото: 5.ua
МВФ пересмотрит программу расширенного финансирования для Украины и выделит транш при условии принятия закона об Антикоррупционном суде и выполнения обещаний относительно приведения цен на газ до рыночного уровня

Об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает "Интерфакс-Украина".

Говоря о сотрудничестве с Украиной, он отметил, что целью введения рыночных цен на газовом рынке является избежание его искусственной сегментации отдельно как для домохозяйств, так и для промышленности.

"Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели: надеемся на скорое их исполнение", - подчеркнул Люнгман.

По его словам, Украина имеет и другие задачи, как сдерживание инфляции и сохранение политики гибкого обменного курса для поддержания конкурентоспособности украинской экономики.

По мнению Люнгмана, международные резервы Украины надо увеличить с $19 млрд до $30 млрд. Это позволит защититься от внешних негативных факторов.

Читайте также: В правительстве говорят, что с МВФ уже можно попрощаться. Действительно ли это так

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 февраля, 2018 четверг

больше новостей

1 февраля, 2018 четверг

31 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать