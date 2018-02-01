1 февраля, 2018, 11:55

МВФ пересмотрит программу расширенного финансирования для Украины и выделит транш при условии принятия закона об Антикоррупционном суде и выполнения обещаний относительно приведения цен на газ до рыночного уровня

Об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает "Интерфакс-Украина".

Говоря о сотрудничестве с Украиной, он отметил, что целью введения рыночных цен на газовом рынке является избежание его искусственной сегментации отдельно как для домохозяйств, так и для промышленности.

"Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели: надеемся на скорое их исполнение", - подчеркнул Люнгман.

По его словам, Украина имеет и другие задачи, как сдерживание инфляции и сохранение политики гибкого обменного курса для поддержания конкурентоспособности украинской экономики.

По мнению Люнгмана, международные резервы Украины надо увеличить с $19 млрд до $30 млрд. Это позволит защититься от внешних негативных факторов.

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