Антикоррупционный суд и рыночные цены на газ: МВФ назвал условия для выделения денег Украине
Об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает "Интерфакс-Украина".
Говоря о сотрудничестве с Украиной, он отметил, что целью введения рыночных цен на газовом рынке является избежание его искусственной сегментации отдельно как для домохозяйств, так и для промышленности.
"Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели: надеемся на скорое их исполнение", - подчеркнул Люнгман.
По его словам, Украина имеет и другие задачи, как сдерживание инфляции и сохранение политики гибкого обменного курса для поддержания конкурентоспособности украинской экономики.
По мнению Люнгмана, международные резервы Украины надо увеличить с $19 млрд до $30 млрд. Это позволит защититься от внешних негативных факторов.
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- Напомним, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде. В Раде обнародовали текст законопроекта. Впрочем, в МВФ заявили, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде нарушает обязательства Украины.
- Накануне президент Петр Порошенко заявил, что ожидает транш от МВФ до апреля.
- Тем временем глава правительства Владимир Гройсман считает, что Украина получит следующий транш от в июне 2018 года.
- Отметим, до этого министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина надеется получить очередной транш от МВФ в мае 2018 года.
- Тем временем в Нацбанке отметили, что в этом году рассчитывают получить от МВФ около $2 млрд.
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