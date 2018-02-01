Американку подозревают в убийстве сестры-близняшки: мол, она хотела встречаться с ее парнем
Об этом сообщает Daily Mail.
В 2016 году в штате Гавайи в автомобильной катастрофе пострадало сестры-близняшки. Они ехали в машине, которая через резкий поворот сорвалась с горы. Одна из сестер погибла, другая выжила.
Немного погодя парень умершей сестры Фреденрико Бейли заявил, что выжившая Александрия начала одеваться в одежду сестры и ухлестывать за ним.
“Она надела одежду Анастасии. Я начал расспрашивать ее о том, что произошло, она избегала ответов на любые мои вопросы. Когда я видел ее в одежде Анастасии, мне стало страшно. Анастасия только носила эту одежду за несколько дней до смерти”, - сообщил парень умершей.
В связи с таким странным поведением Бейли начал сотрудничать с полицией в деле падения автомобиля. Он рассказал, что в тот день они с Анастасией уехали в путешествие, но внезапно им навязалась и Александрия. Сестры начали сильно спорить, а потом куда-то уехали на автомобиле.
Еще один свидетель рассказала, что видела женщин на трассе, где во время движения они кричали друг на друга и тащили за волосы.
Из-за этого Александрию обвиняют в убийстве. Суд опросил всех свидетелей, но пока не вынес решения.
Сестры родились в городе Ютика, штата Нью-Йорк. Впоследствии переехали во Флориду, где заведовали студией йоги.
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