Американку подозревают в убийстве сестры-близняшки: мол, она хотела встречаться с ее парнем

1 февраля, 2018, 14:42

39-летнюю жительницу США Александрию Дюваль обвиняют в убийстве своей сестры-близняшки для того, чтобы встречаться с ее парнем

Об этом сообщает Daily Mail.

В 2016 году в штате Гавайи в автомобильной катастрофе пострадало сестры-близняшки. Они ехали в машине, которая через резкий поворот сорвалась с горы. Одна из сестер погибла, другая выжила.

Немного погодя парень умершей сестры Фреденрико Бейли заявил, что выжившая Александрия начала одеваться в одежду сестры и ухлестывать за ним.

“Она надела одежду Анастасии. Я начал расспрашивать ее о том, что произошло, она избегала ответов на любые мои вопросы. Когда я видел ее в одежде Анастасии, мне стало страшно. Анастасия только носила эту одежду за несколько дней до смерти”, - сообщил парень умершей.

В связи с таким странным поведением Бейли начал сотрудничать с полицией в деле падения автомобиля. Он рассказал, что в тот день они с Анастасией уехали в путешествие, но внезапно им навязалась и Александрия. Сестры начали сильно спорить, а потом куда-то уехали на автомобиле.

Еще один свидетель рассказала, что видела женщин на трассе, где во время движения они кричали друг на друга и тащили за волосы.

Из-за этого Александрию обвиняют в убийстве. Суд опросил всех свидетелей, но пока не вынес решения.

Сестры родились в городе Ютика, штата Нью-Йорк. Впоследствии переехали во Флориду, где заведовали студией йоги.