Американцы показали еще 5 видео опасного перехвата российским истребителем самолета США
1 февраля, 2018, 08:48
Появились еще пять видео, на которых продемонстрированы опасные маневры российского истребителя Су-27, перехватившего американский самолет EP-3 Aries над Черным морем вблизи аннексированного Крыма
Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.
На них показаны опасные маневры истребителя России с разных ракурсов и в непосредственной близости.
Во время перехвата российский Су-27 пересек траекторию полета американского EP-3 Aries. А потом резко пошел на снижение, что привело к сильной турбулентности для членов экипажа самолета ВМС США.
- Напомним, 29 января российский военный самолет выполнил опасное перехват наблюдательного самолета США US Navy P-3 Orion в международном воздушном пространстве над Черным морем.
- В США заявили об "обеспокоенности самого высокого уровня" из-за маневра российского истребителя в опасной близости от американского самолета над Черным морем.
- Впоследствии военно-морские силы США опубликовали видео перехвата российским истребителем Су-27 американского самолета ЕР-3 Aries II.
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