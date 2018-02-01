Американцы показали еще 5 видео опасного перехвата российским истребителем самолета США

1 февраля, 2018, 08:48

Появились еще пять видео, на которых продемонстрированы опасные маневры российского истребителя Су-27, перехватившего американский самолет EP-3 Aries над Черным морем вблизи аннексированного Крыма

Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.

На них показаны опасные маневры истребителя России с разных ракурсов и в непосредственной близости.

Во время перехвата российский Су-27 пересек траекторию полета американского EP-3 Aries. А потом резко пошел на снижение, что привело к сильной турбулентности для членов экипажа самолета ВМС США.