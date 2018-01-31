Знаменитый форвард "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович нашел себе новую команду

31 января, 2018, 11:27

Шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович покидает английский футбольный клуб

Ибрагимович еще три недели назад подписал контракт с американским футбольным клубом "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает l'equipe.

Пока неизвестно, когда 36-летний шведский форвард присоединится к "Гэлакси" - в марте, когда стартует новый сезон MLS после окончания контракта с МЮ в июне.

В нынешнем сезоне Ибрагимович из-за травмы сыграл лишь 7 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил 1 гол.