Знаменитый форвард "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович нашел себе новую команду
31 января, 2018, 11:27
Шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович покидает английский футбольный клуб
Ибрагимович еще три недели назад подписал контракт с американским футбольным клубом "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает l'equipe.
Пока неизвестно, когда 36-летний шведский форвард присоединится к "Гэлакси" - в марте, когда стартует новый сезон MLS после окончания контракта с МЮ в июне.
В нынешнем сезоне Ибрагимович из-за травмы сыграл лишь 7 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил 1 гол.
- Ибрагимович является воспитанником шведского "Мальме". На протяжении своей карьеры он также играл за голландский "Аякс", итальянские "Ювентус", "Интер" и "Милан", испанскую "Барселону" и французский ПСЖ.
- В составе сборной Швеции провел 116 матчей и забил 62 гола, завершил выступления в национальной команде после Евро-2016.
- 30 января с греческого ПАОК в киевское "Динамо" перешел перуанский защитник Карлос Самбрано.
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