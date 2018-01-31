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Жительница Донецка несла через линию разграничения золото и серебро на 200 тысяч

В Донецкой области у жительницы Донецка, которая двигалась пешком в направлении неконтролируемой территории, обнаружили ювелирные изделия из золота и серебра стоимостью 200 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В Донецкой области сотрудниками спецподразделения налоговой милиции «Фантом» во время досмотра личных вещей жительницы Донецка, которая двигалась пешком в направлении неконтролируемой территории, обнаружены ювелирные изделия из золота и серебра стоимостью 200 тыс. гривень.

Во время проверки правоохранители выяснили, что гражданка не впервые нарушает Порядок перемещения товаров в районе проведения АТО. В конце прошлого года в отношении нее уже был составлен админпротокол за аналогичную попытку перемещения через линию разграничения ювелирных изделий.

По указанному факту составлен административный протокол по ч.1 ст. 204-3 КуоАП. Ювелирные изделия изъяты до принятия законного решения.

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