За время аннексии в Крыму похитили 49 человек, трупы шестерых нашли со следами пыток, - Меджлис

31 января, 2018, 16:18

В Крыму за годы аннексии зафиксировано 49 случаев похищений людей, было найдено 6 трупов со следами пыток

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на слушаниях в Европарламенте "Четыре года оккупации. Пути поддержки Крыма и крымских татар", сообщает "Укринформ".

Он отметил, что одним из наиболее удручающих преступлений оккупационного режима России является похищение и убийства людей.

"На сегодня нами зафиксировано 49 таких случаев, по результатам которых было найдено шесть трупов с признаками пыток. Шестнадцать человек еще считаются пропавшими без вести. По всем признакам, их также уже нет в живых", - подчеркнул Джемилев.

Как отметил заместитель главы Меджлиса Ильми Умеров, крымские татары до сих пор являются мощной политической силой. В частности, 90-95% из них не признают аннексию полуострова и не считают территорию Крыма российской.