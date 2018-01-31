За время аннексии в Крыму похитили 49 человек, трупы шестерых нашли со следами пыток, - Меджлис
Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на слушаниях в Европарламенте "Четыре года оккупации. Пути поддержки Крыма и крымских татар", сообщает "Укринформ".
Он отметил, что одним из наиболее удручающих преступлений оккупационного режима России является похищение и убийства людей.
"На сегодня нами зафиксировано 49 таких случаев, по результатам которых было найдено шесть трупов с признаками пыток. Шестнадцать человек еще считаются пропавшими без вести. По всем признакам, их также уже нет в живых", - подчеркнул Джемилев.
Как отметил заместитель главы Меджлиса Ильми Умеров, крымские татары до сих пор являются мощной политической силой. В частности, 90-95% из них не признают аннексию полуострова и не считают территорию Крыма российской.
- Накануне глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал крымчан бойкотировать "выборы президента РФ", которые должны проводиться 18 марта на оккупированном полуострове.
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