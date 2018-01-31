Из-за дождя и сильного ветра 43 населенных пункта остались без света
31 января, 2018, 08:25
Из-за непогоды обесточены 43 населенных пункта в шести областях Украины
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Обесточивание произошло в результате осложнения погодных условий - дождя и порывов ветра - сработали системы защиты линий электропередач.
Без света остались 15 населенных пунктов в Житомирской области, 7 населенных пунктов в Черкасской и Сумской областях, 6 - в Киевской, 5-в Одесской и 3 в Черниговской.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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