Италия выделяет 2 млн евро помощи жителям Донбасса
31 января, 2018, 17:31
Италия выделит 2 млн евро на гуманитарную помощь жителям Донбасса, которые пострадали от боевых действий на востоке Украины
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Италии.
500 тысяч евро будет выделено Всемирной продовольственной программе (WFP) для доставки продуктов питания и предметов первой необходимости, еще 500 тысяч евро будут выделены ЮНИСЕФ на программы по вопросу "минных рисков".
Один миллион евро будет предоставлен Международному комитету Красного Креста (МККК) для осуществления проектов в сфере здравоохранения и защиты населения.
- Канадское правительство выделит Украине $7,5 млн гуманитарной помощи для Донбасса.
- 14 января в Литве в благотворительном марафоне в поддержку Украины "Вместе к победе" собрали 82,7 тыс. евро на гуманитарную помощь для Донбасса.
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