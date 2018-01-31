Италия выделяет 2 млн евро помощи жителям Донбасса

31 января, 2018, 17:31

Италия выделит 2 млн евро на гуманитарную помощь жителям Донбасса, которые пострадали от боевых действий на востоке Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Италии.

500 тысяч евро будет выделено Всемирной продовольственной программе (WFP) для доставки продуктов питания и предметов первой необходимости, еще 500 тысяч евро будут выделены ЮНИСЕФ на программы по вопросу "минных рисков".

Один миллион евро будет предоставлен Международному комитету Красного Креста (МККК) для осуществления проектов в сфере здравоохранения и защиты населения.