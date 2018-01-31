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Итальянская компания поможет Украине со строительством высокоскоростной евроколеи


фото: Sputnik
Украина вместе с итальянской компанией Italferr разработает технико-экономическую документацию евроколеи сообщением Одесса-Киев-Львов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфрастуктуры Украины.

Министр инфрастуктуры Владимир Омелян отметил, что внедрение высокоскоростного железнодорожного движения в Украине является мега инфраструктурным проектом государственного значения.

По его словам, компания Italferr принадлежит Государственной железнодорожной группы и имеет опыт в своем секторе более 30 лет.

"Мы привлекаем Italferr к разработке ТЭО евроколеи сообщением Одесса-Киев-Львов. Достижениями компании являются значительные инфраструктурные проекты для обычного и высокоскоростного железнодорожного сектора, как в Италии, так и в других странах. И главное, что изменения в Украине мы начинаем при поддержке ведущей европейской компании", - добавил Омелян.

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