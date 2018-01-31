Итальянская компания поможет Украине со строительством высокоскоростной евроколеи
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфрастуктуры Украины.
Министр инфрастуктуры Владимир Омелян отметил, что внедрение высокоскоростного железнодорожного движения в Украине является мега инфраструктурным проектом государственного значения.
По его словам, компания Italferr принадлежит Государственной железнодорожной группы и имеет опыт в своем секторе более 30 лет.
"Мы привлекаем Italferr к разработке ТЭО евроколеи сообщением Одесса-Киев-Львов. Достижениями компании являются значительные инфраструктурные проекты для обычного и высокоскоростного железнодорожного сектора, как в Италии, так и в других странах. И главное, что изменения в Украине мы начинаем при поддержке ведущей европейской компании", - добавил Омелян.
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