Итальянская компания поможет Украине со строительством высокоскоростной евроколеи

31 января, 2018, 09:26

Украина вместе с итальянской компанией Italferr разработает технико-экономическую документацию евроколеи сообщением Одесса-Киев-Львов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфрастуктуры Украины.

Министр инфрастуктуры Владимир Омелян отметил, что внедрение высокоскоростного железнодорожного движения в Украине является мега инфраструктурным проектом государственного значения.

По его словам, компания Italferr принадлежит Государственной железнодорожной группы и имеет опыт в своем секторе более 30 лет.

"Мы привлекаем Italferr к разработке ТЭО евроколеи сообщением Одесса-Киев-Львов. Достижениями компании являются значительные инфраструктурные проекты для обычного и высокоскоростного железнодорожного сектора, как в Италии, так и в других странах. И главное, что изменения в Украине мы начинаем при поддержке ведущей европейской компании", - добавил Омелян.