Импорт в Украину из России увеличился на 40%, из ЕС - на 23%

31 января, 2018, 16:38

Импорт товаров в Украину в 2017 году увеличился на 21% и составляет $49 млрд

Об этом сообщает сайт НБУ.

Больше всего в прошлом году вырос импорт товаров из России - на 40% - за счет угля, нефтепродуктов и удобрений, а также из стран ЕС - на 23% - за счет поставок природного газа и продукции машиностроения.

Всего в течение года произошло увеличение прежде всего энергетического импорта - в 1,5 раза. По данным регулятора, это обусловлено, в частности, дефицитом угля на внутреннем рынке, значительная часть которого в предыдущие годы поставлялась с неподконтрольных территорий Донбасса.

В то же время экспорт товаров по результатам года вырос на 19% и составил $39,9 млрд. Наиболее существенно выросли поставки украинской продукции в страны ЕС - на 32%. Таким образом, ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины, его доля в общем экспорте товаров возросла до 35,4% (в 2016 году - 31,9%). Несмотря на рост экспорта в Россию, его доля в общем объеме украинского экспорта сократилась до 8,5% (в 2016 году - 9,1%).

Экспорт продовольственных товаров увеличился на 16% благодаря высоким объемам поставок зерновых, масла и жиров, прежде всего урожая 2016 года, и интенсивному экспорту мясо-молочной продукции.

Разрыв производственно-логистических связей с предприятиями на неподконтрольных территориях привел к уменьшению физических объемов экспорта черных металлов, однако благодаря росту мировых цен стоимостные объемы экспорта продукции металлургии увеличились на 22,1%. Также благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре увеличились стоимостные объемы экспорта железных руд - в 1,4 раза.