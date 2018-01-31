Высший совет правосудия приостанавливает работу судов на оккупированных территориях

31 января, 2018, 13:52

На оккупированных территориях в связи с мерами по борьбе с терроризмом официально прекращают работу 84 суда

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Согласно закону Украины “О судоустройстве и статусе судей” в случае стихийного бедствия, военных действий, мероприятий по борьбе с терроризмом или других чрезвычайных обстоятельств работа суда может быть прекращена по решению Высшего совета правосудия, что принимается по представлению Главы Верховного Суда.

В общем прекратят работу 84 суда. Из них 36 находятся в Автономной Республике Крым, 31 суд в Донецкой области и еще 17-в Луганской.