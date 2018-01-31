ВСУ взяли под свой контроль село из "серой зоны" на Луганщине

31 января, 2018, 18:37

Украинские военные взяли под контроль село Новоалександровку, которое до того находилось в "серой зоне"

Об этом сообщает Военное телевидение Украины.

Новоалександровка - крошечное село на Луганщине, которое в ходе российско-украинского противостояния оказалось между подконтрольными Украине территориями и оккупированными землями.

С 2015 года опорные пункты в окрестностях села были крайними позициями украинских защитников, с одной стороны, и позициями российских наемников - с другой. Но с недавних пор украинские воины улучшили свое тактическое положение, продвинувшись на несколько километров к линии разграничения и взяв Новоалександровку под свой контроль.

"В это село мы зашли несколько дней назад. Противник, конечно, время от времени пытается вернуть утраченное. Днем работают снайперы и другое стрелковое оружие, а ночью кое-где простреливают из крупнокалиберных пулеметов. Но мы крепко вцепились в этот кусок земли", - рассказывает военнослужащий Константин.

По данным переписи населения 2001 года, количество жителей села составляло 124 человека. С начала боевых действий их осталось менее 20. Газа в селе не было, а с лета 2014 года исчезло и электричество.

Минобороны сообщало, что боевики оккупационной адмистрации России бегут с передовой, чтобы собирать металлолом в "серой зоне".