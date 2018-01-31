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Венгрия и Австрия хотят усилить охрану внешних границ ЕС. Почему

Австрия и Венгрия настаивают на усилении охраны внешних границ ЕС из-за значительного количества нелегальных мигрантов, прибывающих в Европу

Об этом заявили канцлер Австрии Себастиан Курц и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Вене, сообщает Deutsche Welle.

По словам Орбана, без усиленной защиты внешних границ под угрозой оказывается свобода передвижения внутри ЕС: поскольку внешние границы открыты, то у стран возникает желание закрыть внутренние.

"И это как раз противоположность того, что мы обозначаем как "Шенген", - сказал Орбан, добавив, что поддерживает в "самой радикальной форме" охрану внешних границ ЕС - "как это сделала Венгрия, построив забор на границе".

Курц отметил, что Австрия не намерена присоединяться к критическим голосам стран "Вышеградской четверки" в адрес ЕС, а скорее видит свою роль как моста между этими государствами и остальной частью Евросоюза.

"Нашей целью должно быть снижение напряженности в Европейском Союзе, чтобы вместе мы снова стали сильными", - подчеркнул он.

  • Участники переговоров по созданию коалиции в Германии отложили переговоры после того, как в ночь на понедельник зашли в "тупик" из-за миграционного вопроса: там Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз выступают за жесткое ограничение воссоединения семей беженцев. Это вызывает недовольство социал-демократов.
  • Более жесткую политику в отношении мигрантов проводят США: там Верховный суд 4 декабря разрешил администрации президента Дональда Трампа в полной мере применять запрет на въезд в США жителям восьми преимущественно мусульманских стран
  • В Украине же в течение 2017 года пограничники задержали почти 4 тысячи незаконных мигрантов и 3 тысячи человек, нарушивших правила пребывания в стране
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