Венгрия и Австрия хотят усилить охрану внешних границ ЕС. Почему

31 января, 2018, 10:46

Австрия и Венгрия настаивают на усилении охраны внешних границ ЕС из-за значительного количества нелегальных мигрантов, прибывающих в Европу

Об этом заявили канцлер Австрии Себастиан Курц и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Вене, сообщает Deutsche Welle.

По словам Орбана, без усиленной защиты внешних границ под угрозой оказывается свобода передвижения внутри ЕС: поскольку внешние границы открыты, то у стран возникает желание закрыть внутренние.

"И это как раз противоположность того, что мы обозначаем как "Шенген", - сказал Орбан, добавив, что поддерживает в "самой радикальной форме" охрану внешних границ ЕС - "как это сделала Венгрия, построив забор на границе".

Курц отметил, что Австрия не намерена присоединяться к критическим голосам стран "Вышеградской четверки" в адрес ЕС, а скорее видит свою роль как моста между этими государствами и остальной частью Евросоюза.

"Нашей целью должно быть снижение напряженности в Европейском Союзе, чтобы вместе мы снова стали сильными", - подчеркнул он.