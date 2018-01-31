В зоне АТО погиб украинский военный

31 января, 2018, 19:08

Боевики российско-оккупационных группировок продолжили нарушать режим перемирия, погиб один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.

На Донецком направлении враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь в пригороде Авдеевки. На Приазовье из стрелкового оружия противник совершал провокации вблизи Павлополя.

На Луганском направлении нарушений режима тишины не было. Это время украинские военнослужащие на первой линии обороны использовали для укрепления позиций.

В общем, с начала суток зафиксировано 2 обстрела опорных пунктов сил АТО со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате одного из вражеских обстрелов погиб украинский воин.