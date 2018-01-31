В Украине зафиксировали первый в 2018 году случай дифтерии, - СМИ
Об этом сообщила главный инфекционист Луганской области Ольга Мартыненко, передает "112 Украина".
По словам областного врача-инфекциониста, заболевания обнаружили у 31-летнего местного жителя, который с признаками этой болезни обратился в больницу еще в минувший вторник.
Сейчас он находится в инфекционном отделении Рубежанской больницы.
Отмечается, что у него зафиксирована так называемая локализованная и токсическая форма дифтерии.
По словам Мартыненко, больной получал все профилактические прививки в детстве.
Справка:
Дифтерия является инфекционной болезнью, которая передается воздушно-капельным путем. Дифтерийная палочка попадает в дыхательную систему и вырабатывает токсин. Он разрушает ткани дыхательной системы.
Поэтому само заболевание проявляется в виде ангины. В горле больного образуются пленки, которые затрудняют дыхание. Человеку становится трудно глотать. В общем токсин вызывает слабость, боль в горле, лихорадку, отек желез в шее.
Однако он также может попасть в кровь, а затем поразить сердце, почки и легочную систему.
Осложнения, которые вызывает дифтерия, могут быть разными: блокирование дыхательных путей, повреждения сердечной мышцы (миокардит), повреждение нерва (полиневропатия), легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).
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- Напомним, ранее известный детский врач Евгений Комаровский подчеркнул необходимость вакцинации от кори, потому что после вспышки заболевания может возникнуть эпидемия дифтерии.
- В связи с опасностью дифтерии и низким уровнем охвата прививками в Украине, МОЗ рекомендует вакцинацию для детей и ревакцинацию для взрослых.
- В Украине против дифтерии и столбняка взрослые, так же как и дети, могут вакцинироваться за госсредства.
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