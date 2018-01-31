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В Украине зафиксировали первый в 2018 году случай дифтерии, - СМИ

В Рубежном Луганской области зафиксирован и лабораторно подтвержден первый случай заболевания дифтерией

Об этом сообщила главный инфекционист Луганской области Ольга Мартыненко, передает "112 Украина".

По словам областного врача-инфекциониста, заболевания обнаружили у 31-летнего местного жителя, который с признаками этой болезни обратился в больницу еще в минувший вторник.

Сейчас он находится в инфекционном отделении Рубежанской больницы.

Отмечается, что у него зафиксирована так называемая локализованная и токсическая форма дифтерии.

По словам Мартыненко, больной получал все профилактические прививки в детстве.

Справка:

Дифтерия является инфекционной болезнью, которая передается воздушно-капельным путем. Дифтерийная палочка попадает в дыхательную систему и вырабатывает токсин. Он разрушает ткани дыхательной системы.

Поэтому само заболевание проявляется в виде ангины. В горле больного образуются пленки, которые затрудняют дыхание. Человеку становится трудно глотать. В общем токсин вызывает слабость, боль в горле, лихорадку, отек желез в шее.

Однако он также может попасть в кровь, а затем поразить сердце, почки и легочную систему.

Осложнения, которые вызывает дифтерия, могут быть разными: блокирование дыхательных путей, повреждения сердечной мышцы (миокардит), повреждение нерва (полиневропатия), легочную инфекцию (дыхательную недостаточность или пневмонию).

Читайте также: МЗ призывает вакцинироваться от дифтерии. Как распознать болезнь и в чем опасность

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