В Украине появится тактическая полиция: будет бороться с уличными преступниками

31 января, 2018, 12:18

Украинские правоохранители намерены создать новые подразделения полиции - тактическую полицию

Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

Он отметил, что сейчас правоохранители создают тактическую полицию, то есть специально обученных правоохранителей. Одной из главных задач таких подразделений является борьба с уличной преступностью. Они также будут заниматься охраной общественного порядка и деэскалацией конфликтов во время мероприятий.

По словам Князева, в тактической полиции будут набирать физически подготовленных и мотивированных людей. Сейчас такое подразделение есть только в столице, но полиция будет продолжать работу над этим.

Он также рассказал о результатах работы полицейских за первое полугодие 2017 года.

"Количество совершенных уголовных преступлений уменьшилось на 17% (с 356 тыс. До 297 тыс.). В том числе: умышленных убийств - на 16% (с 955 до 801), ТТУ - на 18% (с 1131 до 932), разбоев - на 26% (с 2070 до 1526), грабежей - на 32% (с 13,3 тыс. до 9 тыс.), краж - на 19% (с 193 тыс. до 157 тыс.)", - подчеркнул Князев.