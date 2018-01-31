 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украине появится тактическая полиция: будет бороться с уличными преступниками

Украинские правоохранители намерены создать новые подразделения полиции - тактическую полицию

Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

Он отметил, что сейчас правоохранители создают тактическую полицию, то есть специально обученных правоохранителей. Одной из главных задач таких подразделений является борьба с уличной преступностью. Они также будут заниматься охраной общественного порядка и деэскалацией конфликтов во время мероприятий.

По словам Князева, в тактической полиции будут набирать физически подготовленных и мотивированных людей. Сейчас такое подразделение есть только в столице, но полиция будет продолжать работу над этим.

Он также рассказал о результатах работы полицейских за первое полугодие 2017 года.

"Количество совершенных уголовных преступлений уменьшилось на 17% (с 356 тыс. До 297 тыс.). В том числе: умышленных убийств - на 16% (с 955 до 801), ТТУ - на 18% (с 1131 до 932), разбоев - на 26% (с 2070 до 1526), грабежей - на 32% (с 13,3 тыс. до 9 тыс.), краж - на 19% (с 193 тыс. до 157 тыс.)", - подчеркнул Князев.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2018 среда

больше новостей

31 января, 2018 среда

30 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать