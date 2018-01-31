В течение года линию разграничения в зоне АТО пересекли 11,8 млн человек и 1,7 млн машин. Инфографика

31 января, 2018, 11:15

В 2017 году украинские пограничники в зоне АТО оформили на линии разграничения 11,8 млн человек и 1,7 млн транспортных средств

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пассажиропоток через линию разграничения вырос в сравнении с предыдущим годом на треть.

При этом в течение года на пунктах пропуска обнаружили 61 единицу оружия, 8,3 тыс. единиц боеприпасов, 3,8 кг взрывчатки, 8,2 кг наркотиков и товары на общую сумму 57,6 млн грн.

Кроме того, в прошлом году российские наемники 44 раза обстреляли позиции ГПСУ. Всего с начала российской агрессии в зоне АТО погибли 69 пограничников, 429 получили ранения, еще 5 считаются пропавшими без вести.

В ГПСУ также отметили, что для улучшения работы в зоне АТО разворачивают Донецко-Луганское региональное управление и Лисичанский пограничный отряд.