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В США поезд с конгрессменами столкнулся с грузовиком

Поезд, который перевозил конгрессменов и членов их семей на один из горных курортов в Западной Вирджинии (США), столкнулся с грузовиком

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Поезд, перевозивший членов Конгресса к месту отдыха Республиканской партии в Западной Вирджинии, попал в аварию в результате столкновения с самосвалом, после чего сошел с рельсов.

Это был специально заказанный поезд для членов Конгресса, который направлялся к курорту Гринбери. Пока что нет точной информации о том, сколько людей пострадало. По сообщениям СМИ, никто из членов Конгресса и их семей не получил травм.

Зато конгрессмен Роджер Марш сообщил, что он оказывает помощь пострадавшим. Вероятно, что ранения получил водитель грузовика. По сообщениям, ему была оказана первая медицинская помощь.

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