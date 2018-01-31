В США поезд с конгрессменами столкнулся с грузовиком

31 января, 2018, 19:55

Поезд, который перевозил конгрессменов и членов их семей на один из горных курортов в Западной Вирджинии (США), столкнулся с грузовиком

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Поезд, перевозивший членов Конгресса к месту отдыха Республиканской партии в Западной Вирджинии, попал в аварию в результате столкновения с самосвалом, после чего сошел с рельсов.

Это был специально заказанный поезд для членов Конгресса, который направлялся к курорту Гринбери. Пока что нет точной информации о том, сколько людей пострадало. По сообщениям СМИ, никто из членов Конгресса и их семей не получил травм.

Зато конгрессмен Роджер Марш сообщил, что он оказывает помощь пострадавшим. Вероятно, что ранения получил водитель грузовика. По сообщениям, ему была оказана первая медицинская помощь.