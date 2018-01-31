В сенате Польши не захотели изменить закон о "преступлениях бандеровцев"

31 января, 2018, 18:46

Комиссии Сената Польши без изменений поддержали обновленный закон об институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений, якобы совершенных украинскими националистами

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Закон поддержали комиссия по правам человека, верховенства права, а также комиссия по вопросам культуры. За принятие закона в нынешнем виде выступили 11 сенаторов, 5 были против, никто не воздержался.

Сенаторы не захотели вносить изменения в положение, согласно которому "каждый, кто публично и вопреки фактам приписывает польскому народу или государству ответственность или причастность к преступлениям Третьего рейха или иным преступлениям против человечности, мира и военных преступлений", подлежит штрафу или лишению свободы на срок до трех лет.

Кроме того, сенаторы отклонили поправку, по которой из закона удалялась запись о "преступлениях украинских националистов".

Также они не захотели убрать заключения на три года из списка наказаний, предусмотренных законом об Институте национальной памяти.

На внесении поправок настаивали сенаторы оппозиционной "Гражданской платформы".

26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти Польши, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.

В ответ на принятие закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".

В МИД Польши заявили, что закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".

Президент Польши Дуда "тщательно проанализирует" законопроект, который предусматривает уголовное наказание за высказывания о причастности поляков к Холокосту и пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".