В СБУ рассказали, сколько украинцев боевики на Донбассе до сих пор держат в заложниках

31 января, 2018, 18:20

По данным СБУ, на оккупированных территориях Донбасса в заложниках находятся еще 108 украинцев

Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает "Радио Свобода".

"На сегодня освобождены или найдены 3221 человек. Официально заложниками считаются еще 108 человек, которые незаконно удерживаются на территории ОРДЛО. Пропавшими без вести являются 398 человек", - сказал Тандит в Киеве во время круглого стола на тему "Как освободить пленников Кремля".

Читайте также. Объятия и счастливые улыбки. Как встречали освобожденных из плена украинских героев: Фоторепортаж

При этом чиновник отказался назвать возможную дату нового обмена пленными.

"Мы не анонсируем будущие реализации и проведение операций по освобождению заложников, потому что в процесс освобождения привлечено очень много людей", - пояснил советник главы СБУ.

Читайте также. "Военное телевидение Украины" опубликовало видео освобождения 73 украинских заложников на Донбассе

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся самый масштабный обмен пленными - с оккупированной территории вернулись 73 украинца.

В числе украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, "киборги" и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры, а также ученый-историк Игорь Козловский.

Украинская сторона и террористы "ЛНР / ДНР" начали переговоры о новом обмене пленными - готовятся вернуть еще 20 украинцев.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках 103 украинца.

СБУ проверяет освобожденных заложников по связям с российскими спецслужбами.

Освобожденным из плена выплатят по 100 тыс. грн, но списки перед этим согласуют с СБУ.