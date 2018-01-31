В России требуют от украинцев писать жалобы против Украины в ЕСПЧ

31 января, 2018, 17:04

Российские спецслужбы требуют от украинских граждан, которые выезжают с Донбасса на постоянное проживание в РФ, подавать жалобы на Украину в Европейский суд по правам человека

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил заместитель министра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

Он отметил, что пока неизвестно, сколько из 4226 жалоб о событиях в Донбассе и Крыму, находящихся в ЕСПЧ, представлены гражданами Украины, сколько - россиянами, юридическими или физическими лицами.

"Но, в действительности, у меня есть информация, что российские спецслужбы готовят такие массовые представления. Они требуют, например, от граждан, выезжающих в РФ на постоянное проживание, писать заявления в ЕСПЧ против Украины по разным причинам. То есть такую ​​работу ведут", - сказал Лищина.

По его мнению, это "очевидное нарушение Европейской Конвенции".

Лищина также сообщил, что в ЕСПЧ есть четыре дела против Украины по искам, поданным родственниками погибших при крушении МН17. По его словам, заявители проживают в Германии, их защищает немецкий адвокат, который якобы имеет связи с российскими компаниями.

"Заявление сформулировали так, что вина Украины якобы заключается в том, что она позволила гражданским самолетам пролетать над своей территорией. На сегодня решения нет, будем смотреть, что скажут в ЕСПЧ", - сказал Лищина.

Напомним, ранее неизвестные жертвы российской агрессии в Украине подали в Европейский суд по правам человека более 60 жалоб одновременно против Украины, России и Великобритании.

ЕСПЧ рассматривает около 3800 жалоб против Украины, половина из которых представлены в связи с российской агрессией в Украине.

Украина подала уже 5 межгосударственных жалоб на Россию в Европейский суд по правам человека, заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая.