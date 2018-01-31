В России требуют от украинцев писать жалобы против Украины в ЕСПЧ
Об этом в интервью "Украинской правде" заявил заместитель министра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
Он отметил, что пока неизвестно, сколько из 4226 жалоб о событиях в Донбассе и Крыму, находящихся в ЕСПЧ, представлены гражданами Украины, сколько - россиянами, юридическими или физическими лицами.
"Но, в действительности, у меня есть информация, что российские спецслужбы готовят такие массовые представления. Они требуют, например, от граждан, выезжающих в РФ на постоянное проживание, писать заявления в ЕСПЧ против Украины по разным причинам. То есть такую работу ведут", - сказал Лищина.
По его мнению, это "очевидное нарушение Европейской Конвенции".
Лищина также сообщил, что в ЕСПЧ есть четыре дела против Украины по искам, поданным родственниками погибших при крушении МН17. По его словам, заявители проживают в Германии, их защищает немецкий адвокат, который якобы имеет связи с российскими компаниями.
"Заявление сформулировали так, что вина Украины якобы заключается в том, что она позволила гражданским самолетам пролетать над своей территорией. На сегодня решения нет, будем смотреть, что скажут в ЕСПЧ", - сказал Лищина.
Напомним, ранее неизвестные жертвы российской агрессии в Украине подали в Европейский суд по правам человека более 60 жалоб одновременно против Украины, России и Великобритании.
ЕСПЧ рассматривает около 3800 жалоб против Украины, половина из которых представлены в связи с российской агрессией в Украине.
Украина подала уже 5 межгосударственных жалоб на Россию в Европейский суд по правам человека, заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая.
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