 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В России требуют от украинцев писать жалобы против Украины в ЕСПЧ


фото: REUTERS
Российские спецслужбы требуют от украинских граждан, которые выезжают с Донбасса на постоянное проживание в РФ, подавать жалобы на Украину в Европейский суд по правам человека

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил заместитель министра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

Он отметил, что пока неизвестно, сколько из 4226 жалоб о событиях в Донбассе и Крыму, находящихся в ЕСПЧ, представлены гражданами Украины, сколько - россиянами, юридическими или физическими лицами.

"Но, в действительности, у меня есть информация, что российские спецслужбы готовят такие массовые представления. Они требуют, например, от граждан, выезжающих в РФ на постоянное проживание, писать заявления в ЕСПЧ против Украины по разным причинам. То есть такую ​​работу ведут", - сказал Лищина.

По его мнению, это "очевидное нарушение Европейской Конвенции".

Лищина также сообщил, что в ЕСПЧ есть четыре дела против Украины по искам, поданным родственниками погибших при крушении МН17. По его словам, заявители проживают в Германии, их защищает немецкий адвокат, который якобы имеет связи с российскими компаниями.

"Заявление сформулировали так, что вина Украины якобы заключается в том, что она позволила гражданским самолетам пролетать над своей территорией. На сегодня решения нет, будем смотреть, что скажут в ЕСПЧ", - сказал Лищина.

Напомним, ранее неизвестные жертвы российской агрессии в Украине подали в Европейский суд по правам человека более 60 жалоб одновременно против Украины, России и Великобритании.
ЕСПЧ рассматривает около 3800 жалоб против Украины, половина из которых представлены в связи с российской агрессией в Украине.
Украина подала уже 5 межгосударственных жалоб на Россию в Европейский суд по правам человека, заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2018 среда

больше новостей

31 января, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать