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В "Борисполе" обнаружили партию видеокарт для майнинга криптовалют на 13 млн

В аэропорту "Борисполь" выявили схему незаконного перемещения через границу партии устройств для майнинга криптовалют

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Управлением противодействия правонарушениям ГФС в зоне деятельности таможенного поста «Борисполь-аэропорт» выявлена схема незаконного перемещения через границу значительной партии устройств для майнинга криптовалют

Груз следовал авиатранспортом по адрес отечественного субъекта внешнеэкономической деятельности.

Правонарушители приобрели дорогостоящее оборудование на территории Гонконга и пытались переместить товар через границу Украины с сокрытием от контроля путем представления документов, содержащих неправдивые сведения.

В результате указанной незаконной сделки госбюджет мог потерять миллионы гривень.

Открыто административное дело о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. 200 указанных приборов весом 950 кг изъяты до вынесения судом решения по делу.

Минимальная стоимость изъятой партии товаров (согласно информации на сайте гонконгского производителя) составляет в эквиваленте 13 миллионов гривень.

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