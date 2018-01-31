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В Киеве маршрутка въехала в грузовик, 5 пострадавших

На Минском шоссе в направлении Вышгорода столкнулись маршрутка и автомобиль ГАЗ, в результате чего 5 человек получили ранения

Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

Как рассказали правоохранители, обе машины двигались в одном направлении. Водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в ГАЗ, который ехал впереди него. От столкновения тот перевернулся на бок.

В результате пострадали пять человек, водителя и пассажиров маршрутки госпитализировали.

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