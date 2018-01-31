В Киеве маршрутка въехала в грузовик, 5 пострадавших

31 января, 2018, 15:38

На Минском шоссе в направлении Вышгорода столкнулись маршрутка и автомобиль ГАЗ, в результате чего 5 человек получили ранения

Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

Как рассказали правоохранители, обе машины двигались в одном направлении. Водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в ГАЗ, который ехал впереди него. От столкновения тот перевернулся на бок.

В результате пострадали пять человек, водителя и пассажиров маршрутки госпитализировали.