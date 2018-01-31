В Киеве группа преступников похитила двух иностранцев и требовала $5 млн в криптовалюте
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В ноябре 2017 года группа неизвестных лиц похитила в Киеве 2 иностранных граждан 1991 и 1993 года рождения. Их похитили в Дарницком районе, силой посадив в автомобиль, и вывезли в неизвестном направлении
Полиция не могла установить местонахождение мужчин, а также цель преступников: для вымогательства выкупа или с целью убийства.
Однако через некоторое время похитители связались с семьей потерпевших и потребовали $5 миллионов в криптовалюті.
В течение почти двух месяцев злоумышленники несколько раз выходили на связь и даже предоставляли подтверждение, что похищенные мужчины живы.
“Полиция постоянно работала над раскрытием этого преступления, работала с родителями, работала со всей оперативной информацией. Мы понимали, что круг преступников достаточно крупный, к тому же в группе - не менее 5-6 человек. В результате мы начали двигаться в четко определенном направлении”, - отметил Андрей Крищенко.
Впоследствии одному из заложников удалось бежать, другого освободили правоохранители. Злоумышленники скрылись, когда не сумели отыскать беглеца-потерпевшего.
В результате полиция задержала 41-летнего уроженца Российской Федерации и его сообщницу - 22-летнюю жительницу Чернигова. Следователи объявили им подозрения в совершении незаконного лишения свободы группой лиц, а суд арестовал без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
- По словам начальника департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергея Тихонова, в Украине зафиксировано 4 факта похищений людей с требованием выкупа в электронной валюте.
- Напомним, что 26 декабря 2017 года в Киеве неизвестные в балаклавах похитили 40-летнего россиянина, аналитика биржи криптовалют ЭXMO Павла Лернера.
- Лернер был выпущен на свободу после выплаты выкупа в $1 млн в биткоинах.
Читайте также
-
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-
-
Читайте также
-
25 января, 2018 Лучшие фильмы 2017, претендующие на "Оскар"
-
-