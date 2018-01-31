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В Киеве группа преступников похитила двух иностранцев и требовала $5 млн в криптовалюте

Полиция задержала преступников, которые в течение 2 месяцев держали в плену иностранцев и требовали за них выкуп в размере $5 млн

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В ноябре 2017 года группа неизвестных лиц похитила в Киеве 2 иностранных граждан 1991 и 1993 года рождения. Их похитили в Дарницком районе, силой посадив в автомобиль, и вывезли в неизвестном направлении

Полиция не могла установить местонахождение мужчин, а также цель преступников: для вымогательства выкупа или с целью убийства.

Однако через некоторое время похитители связались с семьей потерпевших и потребовали $5 миллионов в криптовалюті.

В течение почти двух месяцев злоумышленники несколько раз выходили на связь и даже предоставляли подтверждение, что похищенные мужчины живы.

“Полиция постоянно работала над раскрытием этого преступления, работала с родителями, работала со всей оперативной информацией. Мы понимали, что круг преступников достаточно крупный, к тому же в группе - не менее 5-6 человек. В результате мы начали двигаться в четко определенном направлении”, - отметил Андрей Крищенко.

Впоследствии одному из заложников удалось бежать, другого освободили правоохранители. Злоумышленники скрылись, когда не сумели отыскать беглеца-потерпевшего.

В результате полиция задержала 41-летнего уроженца Российской Федерации и его сообщницу - 22-летнюю жительницу Чернигова. Следователи объявили им подозрения в совершении незаконного лишения свободы группой лиц, а суд арестовал без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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