В Британии начнут конфисковывать приобретенные за "грязные" деньги дома
Об этом сообщает Amnesty International.
С 31 января в Великобритании начинает действовать закон “О состоянии непонятного происхождения”, что поможет правоохранительным органам конфисковывать недвижимость коррупционеров.
В частности, речь идет об активах стоимостью свыше £50 тысяч, которые приобрели иностранные публичные лица и их окружение.
Этот закон особенно полезен, если нет реальной перспективы сотрудничества или вынесения приговора в стране происхождения владельца, но есть достаточно оснований для подозрения, что недвижимость приобрели с незаконных доходов.
По информации Amnesty International 4 из 10 элитных квартир в Лондоне покупают за грязные деньги.
Организация также подготовила перечень домов, которые стоит увидеть первыми. Среди них - собственность первого заместителя премьер-министра России Игоря Шувалова, а именно 2 арендованные квартиры в центре Лондона. По подсчетам Алексея Навального (на которого ссылается организация), недвижимость стоит £11.44 млн.
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