В Британии начнут конфисковывать приобретенные за "грязные" деньги дома

31 января, 2018, 20:13

Теперь британские правоохранители могут расследовать любой актив от 50 тысяч фунтов, если подозревают, что он куплен за “грязные” деньги

Об этом сообщает Amnesty International.

С 31 января в Великобритании начинает действовать закон “О состоянии непонятного происхождения”, что поможет правоохранительным органам конфисковывать недвижимость коррупционеров.

В частности, речь идет об активах стоимостью свыше £50 тысяч, которые приобрели иностранные публичные лица и их окружение.

Этот закон особенно полезен, если нет реальной перспективы сотрудничества или вынесения приговора в стране происхождения владельца, но есть достаточно оснований для подозрения, что недвижимость приобрели с незаконных доходов.

По информации Amnesty International 4 из 10 элитных квартир в Лондоне покупают за грязные деньги.

Организация также подготовила перечень домов, которые стоит увидеть первыми. Среди них - собственность первого заместителя премьер-министра России Игоря Шувалова, а именно 2 арендованные квартиры в центре Лондона. По подсчетам Алексея Навального (на которого ссылается организация), недвижимость стоит £11.44 млн.