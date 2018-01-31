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В Британии начнут конфисковывать приобретенные за "грязные" деньги дома

Теперь британские правоохранители могут расследовать любой актив от 50 тысяч фунтов, если подозревают, что он куплен за “грязные” деньги

Об этом сообщает Amnesty International.

С 31 января в Великобритании начинает действовать закон “О состоянии непонятного происхождения”, что поможет правоохранительным органам конфисковывать недвижимость коррупционеров.

В частности, речь идет об активах стоимостью свыше £50 тысяч, которые приобрели иностранные публичные лица и их окружение.

Этот закон особенно полезен, если нет реальной перспективы сотрудничества или вынесения приговора в стране происхождения владельца, но есть достаточно оснований для подозрения, что недвижимость приобрели с незаконных доходов.

По информации Amnesty International 4 из 10 элитных квартир в Лондоне покупают за грязные деньги.

Организация также подготовила перечень домов, которые стоит увидеть первыми. Среди них - собственность первого заместителя премьер-министра России Игоря Шувалова, а именно 2 арендованные квартиры в центре Лондона. По подсчетам Алексея Навального (на которого ссылается организация), недвижимость стоит £11.44 млн.

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