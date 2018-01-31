В Барселоне сторонники Пучдемона прорвали полицейский кордон: хотели установить палатки возле парламента
Об этом сообщает La Vanguardia, передает "Европейская правда".
Несколько сотен митингующих собрались возле парламента после того, как спикер объявил решение отложить голосование за назначение Карлеса Пудчемона на должность главы правительства.
Среди участников протеста были преимущественно сторонники партии Пучдемона "Junts per Catalunya" (Вместе за Каталонию) и сепаратистской партии CUP.
Митингующим сначала удалось прорвать полицейский кордон вокруг здания парламента, но через некоторое время правоохранители оттеснили их. Сообщается, что во время столкновений задержали двух человек.
Los manifestantes por la investidura fuerzan una puerta y acceden al parque de la Ciudadela, en cuyo interior se encuentra el Parlament https://t.co/rI1afDTtgp pic.twitter.com/scAp5AxNmY— Europa Press (@europapress) 30 января 2018 г.
В ходе демонстрации сторонники независимости выкрикивали следующие лозунги: "Свободу политзаключенным", "Ни шагу назад", "Пучдемон - наш президент".
URGENT: des dizaines de manifest parviennent à entrer ds le parc du Parlement. Les mossos essaient de repousser les— Elise Gazengel (@EliseGaz) 30 января 2018 г.
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URGENTE: decenas de manifesstantes independentistas consiguen entrar en el Parc de la Ciutadella. Los Mossos no consiguen retenerles pic.twitter.com/OS4AI9Rm7K
Группа протестующих предложила установить палаточный городок в новой сессии парламента, однако через некоторое время организаторы решили этого не делать, чтобы избежать эскалации ситуации.
"Движение за независимость всегда мирное...мы идем домой", - заявили они.
Ранее спикер парламента Каталонии Рожер Торрен принял решение отложить заседание, на котором депутаты должны были обсуждать кандидатуру Карлоса Пучдемона на пост главы Женералитета.
Своим решением Торрен продемонстрировал нежелание идти вопреки решению Конституционного суда, как того требовал сам Пучдемон, однако нашел другой выход. Он заявил, что другого кандидата выдвигать не будут.
Конституционный суд Испании на прошлой неделе постановил, что для избрания главой региона Пучдемон должен лично присутствовать в парламенте.
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- Напомним, 2 октября в Каталонии провели референдум, который не признала центральная власть Испании. Большинство участников проголосовали за государственную независимость автономии.
- 27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании, а Мадрид в ответ приостановил автономию Каталонии.
- Против лидера сепаратистов Каталонии Карлеса Пучдемона объявили ряд обвинений, а тот в свою очередь убежал в Бельгию, подчеркивая, что он до сих пор является "легитимным" каталонским лидером.
- 21 декабря состоялись досрочные выборы в региональный парламент Каталонии. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.
- Пучдемон назвал результаты выборов победой Каталонской республики над монархией, а премьер-министр Испании заявил, что намерен созвать на 17 января первое заседание новоизбранного парламента Каталонии.
- Теперь Пучдемон хочет, чтобы Мадрид восстановил его правительство, которое было устранено после незаконного референдума о независимости.
- 10 января основные сепаратистские партии Каталонии договорились переизбрать Карлеса Пучдемона на должность президента Женералитета (правительства региона) в конце этого месяца. Впрочем, последний сейчас находится в Брюсселе.
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