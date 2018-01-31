В Барселоне сторонники Пучдемона прорвали полицейский кордон: хотели установить палатки возле парламента

31 января, 2018, 10:30

В Барселоне сторонники независимости во вторник вечером пытались установить палаточный городок возле здания парламента Каталонии

Об этом сообщает La Vanguardia, передает "Европейская правда".

Несколько сотен митингующих собрались возле парламента после того, как спикер объявил решение отложить голосование за назначение Карлеса Пудчемона на должность главы правительства.

Среди участников протеста были преимущественно сторонники партии Пучдемона "Junts per Catalunya" (Вместе за Каталонию) и сепаратистской партии CUP.

Митингующим сначала удалось прорвать полицейский кордон вокруг здания парламента, но через некоторое время правоохранители оттеснили их. Сообщается, что во время столкновений задержали двух человек.

Los manifestantes por la investidura fuerzan una puerta y acceden al parque de la Ciudadela, en cuyo interior se encuentra el Parlament https://t.co/rI1afDTtgp pic.twitter.com/scAp5AxNmY — Europa Press (@europapress) 30 января 2018 г.

В ходе демонстрации сторонники независимости выкрикивали следующие лозунги: "Свободу политзаключенным", "Ни шагу назад", "Пучдемон - наш президент".

URGENT: des dizaines de manifest parviennent à entrer ds le parc du Parlement. Les mossos essaient de repousser les

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URGENTE: decenas de manifesstantes independentistas consiguen entrar en el Parc de la Ciutadella. Los Mossos no consiguen retenerles pic.twitter.com/OS4AI9Rm7K — Elise Gazengel (@EliseGaz) 30 января 2018 г.

Группа протестующих предложила установить палаточный городок в новой сессии парламента, однако через некоторое время организаторы решили этого не делать, чтобы избежать эскалации ситуации.

"Движение за независимость всегда мирное...мы идем домой", - заявили они.

Ранее спикер парламента Каталонии Рожер Торрен принял решение отложить заседание, на котором депутаты должны были обсуждать кандидатуру Карлоса Пучдемона на пост главы Женералитета.

Своим решением Торрен продемонстрировал нежелание идти вопреки решению Конституционного суда, как того требовал сам Пучдемон, однако нашел другой выход. Он заявил, что другого кандидата выдвигать не будут.

Конституционный суд Испании на прошлой неделе постановил, что для избрания главой региона Пучдемон должен лично присутствовать в парламенте.

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