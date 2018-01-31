Умер создатель мультфильмов про кота Леопольда

31 января, 2018, 18:13

В Германии скончался режиссер Анатолий Резников, больше всего известный по мультфильмам “Приключения кота Леопольда”

Об этом пишет журналистка Сусанна Альперина в Facebook.

31 января в Германии умер режиссер Анатолий Резников, известный своими работами “Соломенный бычок”, “Раз ковбой, два ковбой”, “Приключения кота Леопольда” и “Робинзон Кузя”.

Сообщается, что последние годы он прожил в немецком месте Золингене. Ему было 77 лет.

После 22-летнего перерыва в 2015 году Анатолий Резников возобновил работу над мультфильмами. В честь 75-летия режиссера вышел его новый мультсериал - "Новые приключения кота Леопольда". Премьера мультсериала состоялась в начале 2016 года.