Умер создатель мультфильмов про кота Леопольда
31 января, 2018, 18:13
В Германии скончался режиссер Анатолий Резников, больше всего известный по мультфильмам “Приключения кота Леопольда”
Об этом пишет журналистка Сусанна Альперина в Facebook.
31 января в Германии умер режиссер Анатолий Резников, известный своими работами “Соломенный бычок”, “Раз ковбой, два ковбой”, “Приключения кота Леопольда” и “Робинзон Кузя”.
Сообщается, что последние годы он прожил в немецком месте Золингене. Ему было 77 лет.
После 22-летнего перерыва в 2015 году Анатолий Резников возобновил работу над мультфильмами. В честь 75-летия режиссера вышел его новый мультсериал - "Новые приключения кота Леопольда". Премьера мультсериала состоялась в начале 2016 года.
- Недавно в США умер автор десятков детских песен Владимир Шаинский. Среди его работ - музыка для мультфильмов "Чебурашка", "Шапокляк", "Крошка Енот".
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