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Умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк


фото: NASA
На 68-м году жизни скончался первый космонавт Украины Леонид Каденюк

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Департамент здравоохранения Киева.

Космонавт скоропостижно скончался утром 31 января в Киеве в парке Царское Село.

Как сообщает "Радио Свобода", Каденюку стало плохо во время пробежки. Он умер, не дождавшись приезда скорой помощи.

Премьер-министр Владимир Гройсман выразил соболезнования родным и близким.

"Умер Леонид Каденюк. Настоящий человек-легенда. Мои соболезнования родным и близким", - написал он в Twitter.

Справка:

Леонид Каденюк был первым космонавтом независимой Украины.

В 1995 году отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.

В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском БТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинско-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.

Каденюк имел звание Героя Украины и генерал-майора Вооруженных Сил Украины. В 2017 году он издал книгу "Миссия - Космос".

Именно благодаря Каденюку на орбите Земли зазвучал государственный гимн Украины.

"Я был первым, кто полетел в космос с украинским флагом и выполнил задание украинского правительства. В 1997 году впервые украинский гимн прозвучал в открытом космосе", - сказал Каденюк.

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