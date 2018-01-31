Украинская теннисистка Костюк спаслась от поражения и вышла в четвертьфинал турнира ITF

31 января, 2018, 10:57

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала тяжелую победу в 1/8 финала турнира ITF в австралийском Бьорне

Во втором раунде соревнований Международной теннисной федерации с призовым фондом $60 тыс 15-летняя украинка встречалась с американкой Дженнифер Эли, сообщает tennisua.org.

Костюк проиграла в первой партии - 3:6 и уступала во втором сете со счетом 1:5. Однако, Эли не смогла реализовать матч-бол и проиграла вторую и третью партии - 5:7, 5:7.

В четвертьфинале Костюк встретится с китаянкой Сиюй Ван.

В стартовом матче турнира украинка победила россиянку Ирину Хромачову.

15-летняя Костюк стала одним из главных открытий турнира Grand Slam - Australian Open - и дошла до 1/16 финала.

На этой стадии соревнований она уступила первой ракетке Украины - Элине Свитолиной.

В прошлом году Марта Костюк выиграла юниорский Открытый чемпионат Австралии.

Читайте также: Кто такая новая звезда украинского тенниса 14-летняя Марта Костюк