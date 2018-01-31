Украина исключила Латвию, Эстонию и еще 3 страны из списка оффшоров

31 января, 2018, 13:44

Украина исключила Латвию, Эстонию, Грузию, Мальту и Венгрию из списка оффшорных зон

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, передает "Экономическая правда".

"К нашим стратегическим партнерам мы абсолютно доброжелательны", - подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман.

Читайте также. Paradise Papers: стало известно, сколько украинцев являются владельцами оффшоров

Министр финансов Александр Данилюк отметил, что Украина взяла два месяца для дополнительных консультаций с экспертами "большой четверки" - четырех крупнейших в мире компаний в области аудита и консалтинга. В случае необходимости правительство вернется к этому вопросу.