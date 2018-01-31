Украина исключила Латвию, Эстонию и еще 3 страны из списка оффшоров
31 января, 2018, 13:44
Украина исключила Латвию, Эстонию, Грузию, Мальту и Венгрию из списка оффшорных зон
Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, передает "Экономическая правда".
"К нашим стратегическим партнерам мы абсолютно доброжелательны", - подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман.
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Министр финансов Александр Данилюк отметил, что Украина взяла два месяца для дополнительных консультаций с экспертами "большой четверки" - четырех крупнейших в мире компаний в области аудита и консалтинга. В случае необходимости правительство вернется к этому вопросу.
- Напомним, 27 декабря 2017 года украинское правительство включило в список офшорных зон 22 новые страны, среди которых оказались Эстония и Латвия.
- Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал решение украинского правительства "достойной сожаления ошибкой" и призвал убрать его страну из списка оффшоров.
- Латвия вручила Украине ноту из-за внесения в оффшорный список.
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