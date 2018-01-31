Ученые доказали существование мышечной памяти. Почему это плохая новость для допинг-спортсменов
Открытие заставляет по-новому взглянуть на проблему допинга в профессиональном спорте, сообщает New Atlas.
Специалисты британского университета в течение 22 недель исследовали состояние восьмерых мужчин, которые раньше не утруждали себя физическими нагрузками, заставляя их выполнять упражнения на выносливость.
Параллельно у них брали образцы мышечных тканей.Всего было проанализировано на наличие эпигенетических изменений более 850 000 участков генома.
В результате ученые обнаружили, что физические упражнения химическим образом обозначают определенные гены, и эти маркеры становятся для мышц своего рода инструкциями, которые включают или выключают гены без изменения самой ДНК.
Открытие мышечной памяти способно ускорить восстановление мышц после травм, а также помогает лучше понять долгосрочный эффект, который оказывают препараты, которые увеличивают работоспособность мышц.
Оказывается, допинг может влиять (и давать преимущества употребляющим его спортсменам) гораздо дольше, чем считалось ранее.
"Если спортсмен принимал препараты для роста мышц, его мышцы могут хранить память о предыдущем темпе роста, - говорит Роберт Сиборн, участник проекта.
Он также добавил, что если спортсмена ловят на допинге и запрещают выступать на какое-то время, краткосрочный запрет может оказаться неэффективным, поскольку спортсмен, который когда-то принимал допинг, сохранит преимущество над соперниками даже тогда, когда перестанет принимать запрещенные препараты.
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