Три украинских стартапа получили статус лучших в мире

31 января, 2018, 17:51

Из семи украинских стартапов, которые были номинированы на награду Golden Kitty Awards, трое стали победителями

Об этом сообщается на сайте Product Hunt.

Product Hunt один из популярнейших сайтов о стартапах. Он позволяет каждому пользователю размещать свои продукты на сайте и дает другим пользователям возможность комментировать проект и голосовать за него. Каждый год сайт проводит Golden Kitty Awards, определяющий лучшие стартапы в 16 номинациях. В этом году украинцы были номинированы 7 раз.

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Первую награду получил проект “Setapp”, что позволяет пользователям экономить на macOS-приложениях. Он выиграл в номинации “Продукт года по версии потребителей”.

Вторую награду получил PatentBot в номинации “Бот года”. Проект облегчает процедуру регистрации торговой марки для украинского бизнеса.

Однако триумфатором конкурса стало популярное приложение Petcube Bites. Он позволяет пользователю выдавать еду для своего домашнего любимца удаленно или просто распределять порции через равные промежутки времени. Также сервис позволяет осуществить видео-звонок домашнему любимцу и сохранить клип на автоответчик. В отличие от обычных камер, Petcube уникальна тем, что позволяет домашнему животному начать взаимодействие. Поэтому не удивительно, что Petcube Bites получил победу в номинации “самый странный продукт года”. При этом приложение обогнало проект Илона Маска The Boring Company, которій предлагает разработать подземные тоннели для уменьшения пробок.