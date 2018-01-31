Террориста из Геническа приговорили к 15 годам за взрыв с погибшим и ранеными
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
"Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла прокуратура Херсонской области, обвинение поддерживала Геническа местная прокуратура. Прокурор требовал для преступника пожизненное заключение, суд назначил 15 лет", - написал он.
Лысенко отметил, что законность приговора изучат и примут решение о возможном обжаловании.
Как известно, в 2016 году в селе Новоалексеевка Генического района вблизи админграницы с аннексированным Крымом произошел взрыв в автомобиле с одесскими номерами, который был припаркован в общественном месте.
В результате взрыва один человек погиб, 6 человек получили ранения, произошедшее было квалифицировано как теракт.
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