Синоптик рассказала, какой будет погода 1 февраля

31 января, 2018, 10:39

В четверг, 1 февраля, в Украине будет относительно теплая погода без осадков

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 1 февраля, нигде не будет осадков. В Украине будет преобладать высокое атмосферное давление, во всех областях будет преобладать сухая воздушная масса. Ночь будет холодной, морозы будут колебаться в пределах -1...-4 °C, на востоке и северо-востоке температура ночью будет опускаться до -5...-9°C. День завтра будет теплым. Теплее всего будет в западных областях: +4...+9°C. На остальной территории в пределах +2...+4°C, до +5 °C. На востоке и северо-востоке прохладнее - днем 0...-2 °C до -3°C", - рассказала синоптик.

На западе Украины ожидается умеренный порывистый ветер.

В Киеве 1 февраля будет без осадков, температура ночью до -3°C, днем - до +3...+4°C.