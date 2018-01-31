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Суд снова возьмется за дело скандального журналиста Коцабы


фото: Radiosvoboda
31 января в Ивано-Франковской области началось рассмотрение дела блогера и журналиста Руслана Коцабы, который был задержан в 2015 году, а затем оправдан

Об этом сообщает "Укринформ"

Сегодня Богородчанский районный суд начинает рассмотрение дела Коцабы с начала.

Решение о пересмотре дела принял Высший специализированный суд Украины, отменив определение Апелляционного суда Ивано-Франковской области, который освободил Коцабу в зале суда.

В Ивано-Франковском городском суде не смогли собрать коллегию судей, чтобы пересмотреть дело Коцабы. Затем ее направили на рассмотрение в Богородчанского суда.

  • Напомним, Коцабу задержали в феврале 2015 года после того, как он распространил обращение об отказе от мобилизации.
  • Его обвиняли по статьям "государственная измена" и "препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований".
  • Ивано-Франковский городской суд не увидел в действиях подсудимого государственной измены, но квалифицировал их по статье "препятствование законным действиям ВСУ в особый период".
  • После обжалования приговора в Апелляционный суд Ивано-Франковской области полностью оправдал Коцабу и признал его невиновным. Прокуратура обжаловала это решение в ВССУ.
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