Суд назначил домашний арест подозреваемой в отмывании "средств Януковича"

31 января, 2018, 22:31

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Наталье Игнатченко, подозреваемой в отмывании через предприятия-нерезиденты средств, полученных членами преступных группировок

Об этом сообщает 112.ua.

Игнатченко избрали меру пресечения - домашний арест с 21:00 до 7:00 с электронным браслетом. Прокуроры требовали содержания под стражей или внесения залога в размере 1 млрд грн.

СМИ сообщали, что подозреваемая Игнатченко является владельцем "Вернум банка". Была кандидатом в депутаты от партии "Украина Вперед!" Натальи Королевской в 2012 году.