Суд назначил домашний арест подозреваемой в отмывании "средств Януковича"
31 января, 2018, 22:31
Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Наталье Игнатченко, подозреваемой в отмывании через предприятия-нерезиденты средств, полученных членами преступных группировок
Об этом сообщает 112.ua.
Игнатченко избрали меру пресечения - домашний арест с 21:00 до 7:00 с электронным браслетом. Прокуроры требовали содержания под стражей или внесения залога в размере 1 млрд грн.
СМИ сообщали, что подозреваемая Игнатченко является владельцем "Вернум банка". Была кандидатом в депутаты от партии "Украина Вперед!" Натальи Королевской в 2012 году.
- Игнатченко задержали 31 января по подозрению в отмывании средств. Также Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-премьер-министру Николаю Азарову и экс-главе Нацбанка Сергею Арбузову.
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