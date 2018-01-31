Суд арестовал экс-главу Администрации морских портов, залог - 12 млн
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Следственный судья Соломенского райсуда Киева частично удовлетворил ходатайство НАБУ и назначил меру пресечения задержанному по подозрению в хищении средств экс-главе Администрации морских портов в виде содержания под стражей с альтернативой залога 12 млн
Директору ООО "Техморгидрострой Николаев" согласно постановлению суда назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. грн.
Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что 29 января сотрудники его ведомства проводят обыски на одном из государственных предприятий в Одессе. 10 человек уже задержаны.
Сообщалось, что во время обысков детективы НАБУ задержали двух чиновников Администрации морских портов.
Также сообщалось, что в Одессе задержали бывшего директора Администрации морских портов Андрея Амелина и его заместителей.
Детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 247 млн грн восьми лицам, среди которых - бывшие и действующие чиновники Администрации морских портов Украины.
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