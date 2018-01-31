Суд арестовал экс-главу Администрации морских портов, залог - 12 млн

31 января, 2018, 19:30

Суд арестовал подозреваемого в хищении средств экс-главу Администрации морских портов, залог определен в размере 12 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следственный судья Соломенского райсуда Киева частично удовлетворил ходатайство НАБУ и назначил меру пресечения задержанному по подозрению в хищении средств экс-главе Администрации морских портов в виде содержания под стражей с альтернативой залога 12 млн

Директору ООО "Техморгидрострой Николаев" согласно постановлению суда назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. грн.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что 29 января сотрудники его ведомства проводят обыски на одном из государственных предприятий в Одессе. 10 человек уже задержаны.

Сообщалось, что во время обысков детективы НАБУ задержали двух чиновников Администрации морских портов.

Также сообщалось, что в Одессе задержали бывшего директора Администрации морских портов Андрея Амелина и его заместителей.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 247 млн ​​грн восьми лицам, среди которых - бывшие и действующие чиновники Администрации морских портов Украины.